Clam contra les violències masclistes a Terrassa: «S'ha acabat!»

Una de les pancartes que s'han vist a la concentració Foto: Ajuntament de Terrassa

Més des'han aplegat aquest dilluns, 4 de setembre, al Raval de Montserrat per mostrar el rebuig a les, en una concentració organitzada per l'Ajuntament i la Comissió del 8 de març.En l'acte s'ha llegit un manifest per donar suport a la jugadora de la selecció espanyolapel petó no consentit que li va donar el president de la Federació,. També s'ha fet un minut de silenci en record de les dues dones assassinades diumenge a Andalusia.Durant la concentració s'han pogut llegir i sentir diverses proclames: "Stop masclisme", "S'ha acabat", "No soc propietat teva. Prou feminicidis. Ens volem lliure" són alguns delsque lluïen els assistents.