La L18 Flex, que uneix Les Martines amb el centre de Terrassa, amplia horaris

Des d'aquest dilluns, 4 de setembre, la línia a demanda, que connectaamb el centre de Terrassa, amplia el seu horari en mitja hora a les franges de matí i tarda. Així, el servei estarà disponible de dilluns a divendres no festius en: de 7.30h a 11h, de 13h a 15.30h i de 18h a 20h.Es tracta d'unaque vol donar resposta a una petició veïnal que demanava cobrir aquestes franges, coincidint amb l'horari d'entrada i sortida d'escoles i instituts.La L18 Flex és unaque es va posar en funcionament l'octubre de 2022 , gràcies a un acord de col·laboració entre l'Ajuntament, l'AMTU, TMESA i el gremi de taxistes de Terrassa. El nou servei ofereix l'oportunitat ade desplaçar-se al centre amb transport públic, tot sol·licitant el servei a través de l'app Flexitransport Catalunya o trucant al 900 696 566. Entre l'octubre de 2022 i el juliol de 2023 s'han fet, transportant un total de- un 72% dels viatges duien un passatger, un 18% dos, un 7% tres i un 3% quatre passatgers.El servei va rebre, al mes de març, el premi a laque atorga la revista MobiliCat, editada per l'Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà amb la col·laboració del Departament de Territori, l'ATM i Ferrocarris de la Generalitat.