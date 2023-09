Terrassa commemorarà els Fets Històrics del 4 de setembre

Aquest dilluns, 4 de setembre,commemorarà els fets del 3, 4 i 5 de setembre de 1714, quan la vila va ser ocupada, saquejada i incendiada per l'exèrcit de Felip V i retre homenatge als terrassencs assassinat per les tropes borbòniques.L'acte, que organitza lades de l'any 2011, serà a les 20h a la plaça Vella de Terrassa, amb un pregó a càrrec de condemnat per desobediència a l'autoritat en el marc d'una protesta contra la destitució del president de la Generalitat,i la lectura del manifest a càrrec d', membre de Drac Baluk Astharot i presentadora de la passada Festa Major de Terrassa. La presentadora de l'acte serà, membre d'La commemoració comptarà amb actuacions de: el Ball de Serrallonga, el Drac Baluk Astharot, els Bastoners de l'Antic Poble de Sant Pere, Grallers i Tabalers i Cants per la Llibertat.El mateix dilluns, a les 19h, hi haurà l'de commemoració dels fets del 4 de setembre, amb la lectura d'un manifest i l'actuació musical de. Aquest esdeveniment serà a l'església de Sant Francesc.