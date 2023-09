Aturem un conductor en observar que en veure’ns fa una maniobra esquiva

👕Trobem dins el vehicle més de 1.100 productes falsificats. A més l'home no té permís de conduir

👉Obrim diligències per un delicte contra la propietat industrial i denunciat per delicte seguretat viària. pic.twitter.com/sDoZfovbu6 — Policia Terrassa (@PoliciaTrs) September 1, 2023

Lava denunciar un home, ahir dijous 31 d'agost, que transportavaa la furgoneta.Els agents van observar com el conductor de la furgoneta, que circulava pel carrer Renaixement, feia unaen veure'ls. Quan el van identificar, van comprovar que mai havia obtingut. A l'interior del vehicle hi van trobar 51 bosses amb més d'un miler de peces de les quals no va poder acreditar la procedència.L'home ha quedatinvestigat per un delictei per un presumpte delicte, i el material ha estat comissat.