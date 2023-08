El 5 de 9 dels Minyons es resisteix a la Diada de Sant Fèlix

Elshan descarregat amb molta solvència tres castells de nou aquest dimecres a lade Vilafranca: un 2 de 9 amb folre i manilles, un 3 de 9 amb folre i un 4 de 9 amb folre. Amb aquesta actuació, igualen la millor que han fet fins ara aquesta temporada.Tot i això, els malves marxaran de Vilafranca amb un, ja que no han aconseguit coronar el, un castell que havien assajat i que tenien a punt per portar a plaça. A la segona ronda han desmuntat el peu de la supercatedral, i a la tercera, ha quedat en intent.La Diada de Sant Fèlix ha vist grans castells per part de totes les colles participants, com el 4 de 9 net de la- que ha fet la millor actuació de la seva història, amb un 5 de 9 amb folre carregat, un 3 de 9 amb folre i un pilar de 8 amb folre i manilles -, un històric 7 de 9 amb folre dels, que han obert amb un 3 de 10; o el 4 de 9 amb el pilar i un 2 de 8 net de la, aquest carregat.Els Minyons tenen un calendari farcit de Diades des d'ara i fins a finals de novembre. Aques diumenge, actuaran a la