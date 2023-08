Totes les novetats del nou servei de menjadors escolars de Terrassa

Quines millores inclou el nou servei?

L'empresaserà, ara sí, la nova gestora delde Terrassa. Ho serà "malgrat els desafiaments i les complicacions" causades pels recursos que han fet allargar el procés de licitació i adjudicació, per part d'empreses "que busquen el benefici econòmic per sobre de garantir la millor alimentació als infants", ha dit l'alcalde,, en referència a, l'anterior concessionària.El nou contracte, com ha explicat l'alcalde, no és al 100% el que haurien volgut, però suposa "un avenç" en el servei de menjador escolar, i que és una primera passa per continuar endavant cap a un, que s'està treballant per definir i que Ballart diu que es farà en col·laboració amb les entitats del. Ballart no descarta la futuradel servei, però ara com ara la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local ho impossibilita.Per començar, la nova empresa ampliarà el nombre de beques, que complementaran les que gestiona el, i per tant permetrà arribar fins a lesbeques al 100%.El servei de menjador escolar es començarà a oferir des del primer dia per a totes les famílies que ho vulguin. Elha contactat amb les escoles per informar-los de tots els canvis, i els centres lliuraran un formulari d'inscripció a totes les famílies, que l'hauran d'entregaro bé dins delsdel curs.El tinent d'alcalde d'Educació,, ha explicat les principals millores del nou contracte del servei de menjador escolar. Com ha avançat l'alcalde, s'ha buscat garantir la millor qualitat alimentària dels nens i nenes, i per tant es proveirà d', i s'oferiran alternatives. "Hem volgut posar l'accent en la qualitat del servei", ha dit Salvador.A més, també s'oferiràsobre hàbits d'alimentació saludable, en la vessant educativa del temps de menjador, tècniques culinàries o atenció als infants amb, entre d'altres. El contracte també contemplarà la incorporació d'alumnes provinents de la