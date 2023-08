Laha detingutdurant els dies de lade la localitat, una d'elles per una. També s'ha tingut coneixement d'una segona agressió sexual a través del, pero ara com ara no ha estat denunciada.Aquest és el balanç que ha presentat el sergent de la Policia Local,, en una trobada aquest dimarts amb l'alcalde,; el regidor de Seguretat i Protecció Ciutadana,, i la regidora de Salut Pública,L'agressió sexual es va produir la matinada de diumenge, i va acabar amb una persona, que també està acusada d'un. La resta dels detinguts durant la Festa Major, un total de set, ho són peri per altres robatoris amb intimidació.La Policia Local també ha fet intervencions per, controls d'accés al poble i controls d', en un cas a un conductor que superava amb escreix els límits permesos i, per tant, passarà a ser penal.