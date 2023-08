Estabilitzat l'incendi d'una nau industrial de Terrassa

#Bomberscat donem per ESTABILITZAT (14.36h) l'incendi d'indústria de Terrassa. El foc ha afectat completament una indústria tèxtil, s'ha desallotjat un taller de cotxes i confinat el veïnat d'un bloc proper. Continuem treballant-hi amb 12 dotacions pic.twitter.com/gOq1CLqYxT — Bombers (@bomberscat) August 28, 2023

Incendio de una nave industrial en #terrassa al barri de Ca n’Aurell pic.twitter.com/2CZ7qoiaxi — M.Montilla (@ManelMontilla) August 28, 2023

Elstreballen amben unal número 78 del carrer Severo Ochoa de Terrassa, que han donat pera les 14.36h. El foc ha generat una gran columna de fum visible des de diversos punts.El cos ha rebut un avís a les 12.16h i, en arribar al lloc, s'han trobat una l'interior de la nau. Els Bombers han treballat perquè el foc no es propagués a les naus veïnes amb fins a 13 dotacions. Les flames han afectat completament una, i ha estat necessari desallotjar un taller de cotxes i confinar el veïnat d'un bloc proper.Al lloc també hi s'hi han desplaçat dotacions de la, per tallar el trànsit dels carrers Severo Ochoa, Josep Trueta i Doctor Turró, i facilitar les tasques d'extinció als Bombers, i del, que han atès una persona per