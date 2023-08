Els Minyons fan Matadepera plaça de nou

Elshan estrenat una novaaquest diumenge, a Matadepera, en el marc de l'actuació de Festa Major de la població veïna. L'actuació s'ha fet al pavelló Primer d'Octubre a causa de la pluja.Els malves han descarregat el 4 de 8, el 2 de 8 amb folre i el 3 de 9 amb folre, el primer castell de 9 que veu el poble de Matadepera - com aclareixen els Minyons, no és el primer que fan al terme municipal, ja que en van aixecar un al cim deel 2014 -; i han aprofitat l'actuació per fer algunes proves dels castells que plantejaran a la: el 5 de 9 amb folre i el 2 de 9 amb folre i manilles.Dissabte, els Minyons van actuar adescarregant el 4 de 8, el 5 de 8 i el 3 de 8, a més de dos pilars de 5 i dos de 4., cap de colla dels Minyons, ha dit que aquest cap de setmana "posa els fonaments d'un bon Sant Fèlix i un gran segon tram de temporada". L'actuació dels Minyons per Sant Fèlix serà a partir de les 12.30h a la plaça de la Vila de, i el programa dels malves s'acabarà de determinar en l'assaig d'aquest dilluns.