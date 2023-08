Elsvan detenir, el passat dimarts 22 d'agost, un home de 30 anys i uncom a presumptes autors d'unen una empresa de Vacarisses.La matinada de dimarts, els agents feien tasques de prevenció per la zona, i van rebre l'avís que havia saltat l'alarma d'una empresa al. La patrulla, en coordinació amb lade Vacarisses, va iniciar una recerca per la zona perimetral i van observar que hi havia dues persones que s'amagaven entre dos vehicles dins de l'empresa, i els van donar indicacions perquè s'identifiquessin, però els sospitosos van intentar fugir.En aproximar-se a la tanca exterior, els agents els van demanar que sortissin, però un d'ells va dir-los que no sortiria sense trobar el seu fill, amb el que suposadament havia anat al lloc per robar. Amb el suport d'una altra patrulla, els Mossos van començar a buscar per les immediacions fins que van trobaramagat dins d'un vehicle. El detingut va reconèixer als agents que havia entrat a robar a l'empresa perquè necessitava diners.Fetes les comprovacions pertinents, els Mossos van detenir l'home i el jove que l'acompanyava, un, i la Policia Local de Vacarisses va acompanyar el menor d'11 a les dependències dels Mossos per tal de lliurar-lo a la seva mare.