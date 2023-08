Roben la màquina de pagament en efectiu del bar del Club Natació Terrassa

Elsinvestiguen el robatori amb força que s'ha produït aquesta matinada al bar Aqua!, situat dins del recinte del, i en què els lladres s'han endut laSegons informacions recollides pel Diari de Terrassa, dos delinqüentsdel recinte des de l'avinguda Abat Marcet cap a les 3h de la matinada, s'han dirigit al bar i han rebentat la porta de vidre per entrar-hi. En només dos minuts i mig, els lladres, encaputxats, han arrencat les connexions de la màquina de gestió de diners en efectiu i se l'han endut, i també han agafat unaL'aparell que s'han emportat pesa uns, i per això els ha costat treure-la del recinte i arrossegar-la pel carrer, deixant algunsa l'entrada del club i una peça que s'ha desprès de la màquina a unsdel recinte, al carrer de l'Autonomia.Els Mossos de Terrassa ja investiguen els fets i intentaran identificar els lladres analitzant els, mentre que la policia científica ha inspeccionat el lloc per cercar-hi empremtes. Els responsables del bar desconeixen, ara com ara, laque hi havia a la màquina robada.