Viladecavalls ja pot tornar a fer servir aigua de l'aixeta

La població deja pot tornar a beure aigua de l'aixeta a totes les zones afectades per la incidència que es va detectar el passat 17 d'agost a la, gestionada per Mina d'Aigües de Terrassa i Taigua.Al llarg d'aquestes jornades, l'Ajuntament ha instal·lat dipòsits de provisió d'aigua potable disponibles durant tot el dia per al veïnat afectat, i s'ha treballat ambper desplaçar garrafes d'aigua a la gent gran o la ciutadania amb dificultats.Aquest migdia, l'alcalde accidental de Viladecavalls,, ha emès un ban per informar tota la població que l'aigua és "totalment segura per al consum i ús humà", com ha dictaminat l'