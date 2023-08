Quatre comerços emblemàtics de Terrassa que han tancat aquest 2023

1. Fleca Torres

La fleca Torres de Terrassa ha abaixat les persianes després de més de 100 anys d'història Foto: Núria Torrens

2. Casa Farràs

Les compres on-line obliguen a tancar Casa Farràs Foto: Marta Casas

3. Gusi

El Gusi de Terrassa va quedar molt tocat per la pandèmia Foto: Marta Casas

4. Forn de la Rasa

Els responsables del Forn de la Rasa: «Ara es fa pa a tot arreu» Foto: Nebridi Aróztegui

En els últims mesos, diversosde la ciutat han abaixat les seves persianes, per diversos motius, especialment els nous hàbits dei l'impacte que ha tingut laRepassem quins són aquests comerçosque han anunciat el seu tancament en els últims mesos: una papereria, una botiga d'instruments musicals i dues fleques.Fundada l'any 1917, lava tancar les portes delsque tenia a Terrassa a finals del mes de juny. Com van explicar els responsables de la fleca, la quarta generació de forners, el motiu del tancament va ser la, mantenint els estàndards de qualitat i de treball artesanal", amb altres establiments de pa que el venen a preu molt baix.La botiga d'instruments musicals fundada el 1917 pel pare del mític trompetista, actual propietari, va anunciar el seu tancament a finals de juny. Durant el juliol i l'agost, la botiga fa la liquidació i molt probablement al setembre, abaixarà la persiana definitivament. El motiu, com explica Farràs, és que "avui dia, aquest tipus d’instruments musicals". Un tipus de compra que, com reconeix el músic, és més còmode i més barat, però que perd aquell afegit que podia oferir al seu establiment: instal·lació, reparació, assessorament...Eltambé ha estat un dels motius del tancament d'aquesta històrica botiga de papereria, articles de festa i disfresses: el, que ha estat testimoni de centenars de festes i celebracions de terrassencs al llarg dels seus gairebéde presència a la ciutat. Essent una botiga on es venien articles per festes - fins i tot s'hi van arribar a vendre petards, fins als canvis de normativa actuals -, lava suposar un cop especialment dur per a ells. I a tot plegat s'hi suma "la pèrdua d'energia associat amb l'envelliment", com explicaEls responsables del, forners des de 1951, s'han trobat amb un problema molt similar als de la fleca Torres. Primer, l'impacte que va tenir la pandèmia de coronavirus en el comerç en general, i segon, que ". Abans la gent baixava al centre a comprar el pa. Ara ja no", explica, nora dels fundadors del Forn de la Rasa i que regentava el forn fins al dia del seu tancament, al Diari de Terrassa.