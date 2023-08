Els 10 racons de Terrassa que has de conèixer

1. Masia Freixa

Masia Freixa de Terrassa. Foto: Nebridi Aróztegui

2. Seu d'Ègara

Seu d'Ègara Foto: Aj. Terrassa

3. Parc de Vallparadís

Parc de Vallparadís Foto: Gala Espín

4. Casa Alegre de Sagrera

Imatge de l'interior de la Casa Alegre de Sagrera. Foto: Arxiu

5. Torre del Palau

Bandera oficial de Terrassa onejant a la Torre del Palau.

6. Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica

està plena de racons i espais únics. Alguns de més coneguts i altres fins i tot una mica amagats però que no deixen indiferent ningú. L'estiu és una molt bona oportunitat per descobrir o recordar alguns d'aquests indrets que sovint passem per alt. I és que la capital vallesana és unaen brut que conserva un patrimoni delque no té res a envejar.Edificis, carrers, places i parcs que no et pots perdre. Terrassa és una ciutat plenai llocs plens d'encant. A continuació es detallen algunes d'aquests racons indispensables per conèixer, una mica més, la ciutat.L'edifici més emblemàtic i bonic de Terrassa. Laés coneguda per ser la joia de la corona de la ciutat. Situada enmig del, aquest edifici modernista de l'escultor Lluís Muncunill, és l'actual seu de l'oficina de turisme i de la sindicatura de greuges de la ciutat. Data de l'anyquan l'industrial tèxtil, Josep Freixa, va demanar a Muncunill que li fes una nau destinada a la filatura. Després, la família Freixa va decidir transformar-la en la seva residència i també l'arquitecte Muncunill va ser l'encarregat de fer-ho seguint la moda de l'època. Aquest no va dubtar i el resultat és una meravella: unaque reflexen el sol, columnes esveltes i portes i finestres que segueixen lesde principis del segle XX. L'edifici està considerati per aquells que vulguin saber-ne més, s'hi fan visites guiades gratuïtes cada dia a les 12 h.Laconegut popularment com lesconstitueix un testimoni excepcional de l’arquitectura i la pintura monumental d’època visigoda. Situada a l'extrem nord del parc de Vallparadís, la fundació del bisbat d'Ègara (cap al 450) va marcar l’inici de l'època de major esplendor d'un recinte d'excepcional importància artística per a l’Europa cristiana occidental. Un dels monuments millor conservats de laDegut a la seva excepcionalitat dins del patrimoni cultural europeu, en aquests moments està en marxa la candidatura de la Seu d'Ègara per obtenir la distinció de, a partir de la convicció, basada en sòlids arguments científics, de la seva singularitat universal. Els edificis que es poden visitar són l'església de Sant Pere, Santa Maria i el baptisteri de Sant Miquel.És el parc central de Terrassa amb més detravessa la ciutat de nord a sud i engloba diversos espais com el Torrent de Les Bruixes, l'Horta dels Frares, la Piscina de Vallparadís, el Parc de les percepcions i La Devesa. Amb més de 395 mil m2 de zona verda, és un dels. Passejar-hi és un plaer a qualsevol època de l'any. Segons l'estació, el paisatge canvia, els colors i les olors són diferents. Dins del Parc hi trobaràs alguns dels edificis patrimonials més emblemàtics de Terrassa com elles Esglésies de Sant Pere, una de lesel Museu Tèxtil o la Casa Baumann (on actualment hi ha ubicada l'Oficina Jove de Terrassa).Un dels llocs més ben conservats i amagats de Terrassa és aquesta casa senyorial que es troba al bell mig de la ciutat. Es va construir a començament delcom a taller i habitatge d’un important fabricant de Terrassa. Una important reforma realitzada l’any 1911 convertí l’edifici en un model d’d’estil eclèctic dins dels corrents modernistes. Pels més curiosos, la part posterior de la casa és unideal per respirar aire pur o asseure's a llegir que comunica amb el carrer.És l'únicque queda dempeus a la ciutat. Mentre que al terra de la Plaça Vella, un fil d'acer marca per on transcorria la muralla, la Torre del Palau encara es pot visitar. És cilíndrica, té quatre plantes i faDatada della seva funció era bàsicament defensiva o de "castell termenat" (espai geogràfic-administratiu en el qual es podia construir un castell). Entre els segles XII i XIII es van afegir estances annexes, iniciant-se així la construcció del, una fortalesa senzilla que hostatjava el comte i des d'on s'organitzava el territori. La façana donava a l'actual plaça Vella. Es desconeix la seva distribució però tenia claustre, escrivania, habitatges i una gran horta. A l'edat mitjana la vila del Castell Palau de Terrassa estava envoltada per un fossat, un mur de tàpia i unes torres.

Si Terrassa té història als carrers i places, també en té dins del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (MNACTEC). Té com a missió mostrar l’evolució dels avenços científics i tècnics a Catalunya i explicar-ne l’aplicació industrial i la incidència social. La seu del Museu està situada en un dels edificis fabrils més emblemàtics del modernisme català: el Vapor Aymerich, Amat i Jover, antiga fàbrica tèxtil dissenyada per l’arquitecte Lluís Muncunill, construït entre 1907 i 1908 i declarat Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) el 2019.

Museu de la Ciència i la Tècnica de Terrassa, mNACTEC. Foto: Cedida

7. Bòbila Almirall

L'altra "torre" de la ciutat. La bòbila Almirall formava part del vapor que li dona el nom. Situada a la zona ponent de Terrassa, és una xemeneia de forma troncocònica, construïda amb maó vist, de 63,25 m d'alçada des de la base fins a la corona. Hi destaca l'escala helicoidal de ferro que l'envolta, de 217 esglaons. Sense dubte, un dels símbols de la Terrassa industrial. Construïda l'any 1956, era de les més altes mai aixecades. Va ser reconeguda com a Rècord Guinness l'any 1991 pel fet que era la xemeneia amb escales de cargol més alta del món.

Xemeneia Almirall a Terrassa. Foto: GSV

8. Plaça Vella

Punt neuràlgic de la ciutat a la Plaça Vella és on hi passa tot. Envoltada de bars i restaurants i amb la catedral presidint, aquesta gran plaça és l'espai central de Terrassa. Hi van a parar els principals carrers del centre vianantitzat de la ciutat, l'eix comercial per excel·lència i la plaça que ha vist créixer bona part dels terrassencs. L'església del Sant Esperit, que té títol de catedral des de l'any 2004 quan el Vaticà va crear el nou bisbat de Terrassa, és una joia gòtica que data del 1593.A més a més, pels amants del Nadal, els seus baixos amaguen una exposició de pessebres que cada any fa l'Associació de Pessebristes. Construccions i detalls inimaginables que no us podeu perdre si visiteu Terrassa durant l'època nadalenca.

Foto: Roger Navarro

9. La Nova Jazz Cava

I si parlem culturalment de Terrassa, toca parlar de Jazz. La ciutat celebra cada mes de març el tradicional Festival de Jazz amb desenes de concerts que traslladen l'espectador als Estats Units, la dècada dels anys vint, quan aquesta música va gaudir de la seva època daurada. Un dels esdeveniments per excel·lència és el Pícnic Jazz, que es fa al parc de Vallparadís però durant tot l'any la programació d'aquest petit gran local de música en viu és d'allò més recomanable si es visita la ciutat.



Inauguració de la 41a edició del Festival de Jazz de Terrassa. Foto: ACN

10. Parc Audiovisual, antic sanatori

Per acabar el repàs, anem per l'Anella Verda que envolta la ciutat de verd fins a l'antic sanatori on durant el segle XX s'aïllava als tuberculosos. Allà passaven els seus últims dies i durant molts anys aquest edifici als peus del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac ha estat ple d'històries i llegendes de fets paranormals. Ara però, és la seu del Parc Audiovisual de Catalunya, unes instal·lacions on s'han gravat pel·lícules, com REC, sèries, i on, fins i tot, s'hi han fet programes de televisió com Operación Triunfo. Un escenari de pel·lícula que ofereix visites guiades pels amants de la gran pantalla.