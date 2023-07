Laha denunciat aquest dimecres a la nit, pels volts de la mitjanit, 13 persones peren horari nocturn.Un particular va alertar que hi havia un grup de persones generanta l'espai públic al carrer del Puigsacalm. Dues dotacions del cos policial es van dirigir al lloc i van identificar i denunciar totes les persones presents.A més, una altra va quedar denunciada per, una altra per consumiri una tercera pera facilitar les seves dades personals als agents.