Plataforma per la Llengua denuncia que el Ministeri de Cultura discrimina el català a l'ESCAC

Laha denunciat un nou cas de discriminació lingüística, en aquest cas a l', que ha rebut una subvenció per part del Ministeri de Cultura i Esports liderat perper un projecte que ofereix cursos "d'espanyol tècnic" a professionals europeus peròEl decret signat el 26 d'abril finançava el projecte, un seguit de cursos oferts mitjançant una "xarxa de centres en tot el territori espanyol", i establia que una de les activitats a què s'ha de destinar és a l'esmentat curs.Segons la plataforma, aquesta és una de les moltes subvencions que contenenque s'estableixen en subvencions que provenen dels fons europeus; i és que el projecte de l'ESCAC rep la subvenció en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.En concret, Plataforma per la Llengua afirma que aquestes disposicions s'han disparat en els últims tres anys i especialment des de l'aparició dels plans(Projectes Estratègics per a la Recuperació i la Transformació Econòmica): el 2020 van ser 14, la primera meitat del 2021, 3; la segona meitat del 2021, 24; l'any 2022, 52 i l'any 2023, 31. L'ONG considera que condicionar el finançament públic a l'ús del castellà crea unen les empreses, ciutadans i institucions, i desincentiva que optin pel català.