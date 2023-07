L’ESEIAAT i l’Institut Santa Eulàlia electrifiquen serveis i habitatges a poblacions de Senegal, Etiòpia i Kenia

L'de lai l'de Terrassa han electrificat serveis i habitatges a poblacions de Senegal, Etiòpia i Kenia, en el marc del projecte, i gràcies a la convocatòria d'ajuts delde la UPC-Tech.Els professorspromouen, des del 2019, projectes de cooperació en l'àmbit de l', i gràcies a aquests s'han pogut electrificar pous d'aigua, un dispensari mèdic, una escola i un taller tèxtil per a dones. Aquest any han posat en marxa un nou projecte: portar energia elèctrica a comunitats i famílies aïllades a la mateixa regió.Així, aquest estiu, l'estudiant de l'ESEIAATviatja aquest estiu a Thiancoumanal, per tal d'instal·lar kits de generació d'energia fotovoltaica i bateries, que han estat construïts per estudiants de formació professional de l'Institut Santa Eulàlia sota la supervisió tècnica del Departament d'Enginyeria Elèctrica de la UPC a l'ESEIAAT.De cara a la tardor, una delegació de professors d'enginyeria elèctrica de l'ESEIAAT visitarà l'Hospital Rural de Gambo a Etiòpia, on el doctor, exerceix com a director mèdic, i un centre mèdic proper al(Kenia), per tal de fer un estudi de lesi promoure els projectes que millorin el subministrament d'energia i l'accessibilitat a fonts d'aigua netes.El projecte Papá Alpha neix a l’any 2016 amb l’objectiu de cobrir lesde la població de la regió de Thiancoumanal (Senegal), promoure el desenvolupament integral, millorar les condicions sanitàries i implementar un desenvolupament econòmic sostenible.