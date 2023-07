La Generalitat rehabilitarà 348 habitatges públics a Terrassa

El Departament de Territori de la Generalitat destinaràa la rehabilitació d'edificis d'habitatges públics en un total de, entre els quals. En concret, s'actuarà en habitatges deDe fet, Can Vilardell serà on es farà l'actuació més gran de totes, amb intervencions a. També a Terrassa, a la Grípia es rehabilitarani, a Les Fonts,. En total,habitatges on s'invertirà, i que estan repartits entre Barcelona (60), Sant Quirze del Vallès (30), Lleida (23), Móra d'Ebre (14), Reus (76), Tarragona (338) i Vila-Seca (30).La secretària d'Habitatge del Departament de Territori,, i el director general d'Habitatge i Sòl del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana,, han signat aquest dilluns el conveni que formalitza el finançament per a la rehabilitació d'aquests habitatges, gestionats per l', amb fons. La inversió inclou l'aportació feta pel MITMA a través del Programa d'ajudes a les actuacions de rehabilitació a nivell de barri, 8 milions de l'AHC i un milió de l'(Incasòl).El programa 1 dels fons europeus Next Generation finança la rehabilitació d'edificis sempre que es compleixin elsdel RD/853/2021: que es garanteixi una reducció mínima deli una reducció de lade calefacció i refrigeració en funció de la zona climàtica.També es financien actuacions d'(instal·lació d'ascensors, instal·lacions de sanejament o zones verdes i zones comunitàries) i impulsa la creació d'en els mateixos barris.