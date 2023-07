El ple de Terrassa es blinda contra els discursos d'odi

ha aprovat en el primer ple del nou mandat un nou, que ha provocat les primeres picabaralles entre grups polítics. La principal novetat d'aquest nou reglament és que blinda el ple i la resta dels òrgans col·legiats contra elsEs tracta d'una proposta elaborada pels tres partits del govern -- i el grup municipal del, que permetrà vetar qualsevol intervenció ofensiva, que menystingui els drets de les persones o incidi a l'odi o a la discriminació. El nou Reglament s'ha aprovat amb els vots favorables dels quatre partits que n'han impulsat la modificació i el de la regidora delL'únic vot en contra ha estat el de, que ha presentat una esmena per denunciar que hi ha "discriminació per motius de llengua" a l'Ajuntament de Terrassa.En concret, els articles que es modifiquen del ROM són quatre: el 14, que estableix que els regidors no poden "lesionar lade les persones" ni incitar directament acontra algú especialment "per motius de raça, ideològics, religiosos o de creences, situacions familiars, origen nacional, sexe, orientació sexual o identitat sexual, malaltia o discapacitat". Tampoc s'admetranque continguin "expressions ofensives per a la dignitat de les persones o que menystinguin els drets", com diu l'article 19.En l'article 24 es recullen les sancions per a les, que inclouen aquesta mena d'intervencions als plens, i es faculta l'alcalde peren cas d'alteració de l'ordre o discursos d'odi o discriminatoris, permetent l'si no fa cas de fins a tres crides a l'ordre.El reglament municipal se sotmetrà ai s'aprovarà de manera definitiva a la tornada de les vacances del mes d'agost.