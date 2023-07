Aturen les obres d'accessibilitat a Can Tusell per evitar que talin més arbres

L'Ajuntament de Terrassa ha aturat aquest dilluns les obres de millora d'accessibilitat que s'han iniciat tot just aquest matí al carrer de Tarragona, a, segons informa el Diari de Terrassa. El motiu, segons el tinent d'alcalde, és que els arbres no havien estat retirats "de manera respectuosa". L'objectiu de les obres era enderrocar unesque obstaculitzaven l'accés dels vehicles d'emergències.Duque s'ha assabtentat a través de l'de Can Tusell que l'empresa concessionària ha talat els arbres de les jardineres, una actuació que han qüestionat. Els veïns asseguren que no han vist el projecte i que, en les reunions que van mantenir amb l'Ajuntament, havien sol·licitat reduir les jardineres fent-les rodones i més petites i mantenir els arbres, "però en cap cas talar-los i matar-los".Així, l'Ajuntament proposarà a l'empresa que es transplantin els arbres que queden a l'ubicada a uns 200 metres, sempre que sigui "tècnicament possible". "Quan es fa una cosa malament, s'ha d'aturar i rectificar. I sobretot, millorar", ha afirmat Duque, que assegura que l'obra no continuarà "si no es fa de manera respectuosa".