Terrassa suma 32 habitatges de lloguer social

L'entregarà aquesta setmana les claus dea Terrassa, 10 dels quals reservats per a joves, en un edifici situat entre la carretera d'Olesa, 5, i la carretera de Martorell, 238, que es destinaran a lloguer social. Els pisos tindran uns preus d'entre, segons les dimensions i les característiques de cadascun, entre 40 i 60 metres quadrats.La consellera de Territori,, i la regidora de Polítiques d'Habitatge de l'Ajuntament,, van visitar dijous l'edifici, un cop acabades lesde l'edifici, que l'Agència va comprar per dret de tanteig i retracte a la societat Solvia Depelopement.L'edifici té dues plantes soterrani, planta baixa i dues plantes pis, a més d'una planta sotacoberta. Quan es va adquirir l'edifici, el 2021, l'obra, i l'AHC ha fet les obres d'acabament dels pisos.Terrassa és un dels municipis declarats com a zona de mercat residencial tensionat , juntament amb 140 municipis on hi viuen, el 80,6% de la població de Catalunya.