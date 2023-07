Activats els plans d'emergència municipal per risc de calor i d'incendi forestal a Terrassa

ha activat avui elen fase de prealerta, arran de l'activació del plaen fase d'alerta, i també del pla, de prevenció d'incendis forestals, en fase de prealerta.El Pla per risc d'incendi contempla fer un seguiment constant de la informació transmesa pel, la informació meteorològica i l'estat de la xarxa viària, així com connectar amb l'emissora de la. S'establirà una vigilància a diverses: Parc Natural de Llorenç de Munt i l'Obac, Capçalera dels torrents de Can Sales i Ribatallada, Serra de Galliners i Plans Can Bonvilar i Torrebonica, i es donarà informació sobre qualsevol anomalia detectada que pugui ser significativa.Es demana a la ciutadania extremar la vigilància en les zones forestals i trucar immediatament alen el cas de detectar unaEl Pla d'Emergència Municipal per la intensitat de la calor preveu mesures com avisar els responsables delsi elsque apliquin els protocols corresponents per onada de calor, implicant els serveis municipals potencialment involucrats; contactar de manera permanent amb el CECAT, informar la població, preveure llocs frescos comi, en cas necessari obriren biblioteques o espais anàlegs; realitzar una vigilància especial a les personessense suport familiar o recursos i als malalts crònics; supervisar les persones amb capacitats diverses que afectin a lesque els impedeixi hidratar-se i fer un seguiment especial de les persons ambL'Ajuntament recorda que la ciutat disposa dei més d'una vintena de punts considerats com a refugis climàtics , espais accessibles i que proporcionen confort tèrmic, descans i seguretat davant episodis meteorològics extrems, així com de quatre piscines municipals.