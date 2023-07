La Víbria Intercultural ofereix una formació internacional sobre la salut mental

L'associació de Terrassa, especialitzada en mobilitat internacional, acollirà del 18 al 27 de juliol la formació internacional Mental Health First Aid Kid, un projecte emmarcat en el programaque pretén oferir eines per donar suport als joves en temes relacionats amb laEl projecte comptarà amb la participació de 25 professionals juvenils d'onze països - Bulgària, Croàcia, Estonia, Geòrgia, Itàlia, Malta, Macedònia del Nord, Polònia, Portugal, Romania i Catalunya -, amb l'objectiu principal d'oferir als treballadors juvenils eines i coneixements per gestionar i fer costat als joves eni animar els mateixos professionals a cuidar el seu propi benestar mental.La formació comptarà amb el suport de l'equip l', un programa d'atenció i suport integral a joves amb problemes de salut mental, per facilitar i dirigir moltes de les activitats del projecte.