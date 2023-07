El Síndic de Terrassa demana que el transport públic sigui gratuït per als majors de 65 anys

El, ha obert una actuació d'ofici arran de les queixes rebudes per part de ciutadans majors de 65 anys, en alguns casos amb un, que han perdut el dret a beneficiar-se deper l'actualització de les pensions, i demana a l'Ajuntament que implementi una tatrgeta que permeti l'sense un criteri d'ingressos per accedir-hi.El principal motiu de queixa dels usuaris són elsvigents per accedir a la targeta, ja que per accedir-hi s'ha fixat un màxim d'a partir del qual no hi ha cap possibilitat de descompte.En aquest sentit, el Síndic recorda que les persones grans "no constitueixen un grup de persones homogeni", i l'edat no és un factor que determini per si sol uns, però l'envelliment és un element que, sobretot per les condicions en què viuen les persones grans, fa que sovind es trobin en una situacióper al gaudi d'alguns drets. Per això considera que l'atenció a aquest col·lectiu s'ha de garantir adoptant polítiques públiques per atendre de manera eficaçi aquestes eventuals dificultats.Un dels principals avantatges que s'atribueixen a la jubilació és disposar de, però en un context de davallada d'ingressos familiars després de la retirada del món laboral fa que, en molts casos, els pensionistes "hagin de comptar cada euro que casten" per arribar a final de mes. La majoria d'institucions ofereixen ajuts a les persones més grans de 65 anys, i en elsón diverses les administracions que ofereixen descomptes; en el cas de Terrassa, abans de l'existència T-Blanca l'any 2013 hi havia un carnet gratuït de transport per a major de 65 anys que el Síndic considera necessari recuperar.Segons el Síndic, la gent gran no és dels col·lectius que es desplacen per motius, per tant no es consideren ciutadans que s'hagin de mobilitzar obligatòriament per desenvolupar la seva feina, però per altra banda és un col·lectiu que va abandonant progressivament l', que té necessitats de desplaçament per a, substitueix l'activitat laboral per altres activitats... L'autonomia personal i el desenvolupament d'una vida digna depèn, molt sovint, de tenir a l'abast unque doni resposta a aquestes necessitats.La targeta T-Blanca és un títol de transport que permet fer més accessible el transport públic a la gent gran i les persones amb discapacitat o incapacitat reconeguda amb ingressos iguals o inferiors ade renda anual, és a dir que ser-ne beneficiari depèn d'aquest nivell. La tarifa de la targeta de l'autobús està referenciada a l', un índex que no s'actualitza des de fa deu anys. Les pensions, per contra, s'han anat revalorant i saltant de tram, amb la qual cosa molts usuaris han anat perdent el dret a bonificacions.