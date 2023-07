Ignasi Giménez, reelegit president del Consell Comarcal del Vallès Occidental

, alcalde de Castellar del Vallès, ha estat escollit novament president del, en el ple de constitució que ha acollit l'Ajuntament de Terrassa, com correspon per aquest 2023.Giménez ha estat proclamat president gràcies a l'acord polític entre cinc formacions: el. Un acord "ampli, plural i transversal", que neix gràcies a la "valentia i la generositat", i que demostra que ha arribat l'època de les "enteses", com l'ha definit el nou president.En aquest sentit, en el seu primer discurs també ha volgut reivindicar la institució, en al·lusió a un discurs de la portaveu de, que l'ha posat en qüestió; i ha defensat la tasca feta en els últims vuit anys en matèries de, entre d'altres; i ha dit que en el pròxim mandat es voldran implementar al territori diversos projectes delsLa resta dels grups comarcals que han signat l'acord han posat en el focus els reptes davant l', l'aplicacióen totes les polítiques, la necessària, el mateix ens per poder assumir tots aquests reptes, i la necessitat de conservar totes lesper poder fer polítiques en benefici de tota la ciutadania del Vallès.El tret comú de pràcticament tots els grups, excepte el, ha estat posar una línia vermella a les formacions que "atempten contra els drets de tothom", en referència als tres representants de l'extrema dreta. Tot i això, els populars han ofert laal nou govern per poder tirar endavant iniciatives que comptin amb les seves aportacions.Per la seva banda, laha criticat que se segueixin mantenint acords per "trinxar" el territori com el Quart Cinturó, i ha reclamat la necessitat de fer polítiques comuns entre els dos vallesos, construir més habitatge públic i apostar pel transport públic, entre d'altres, en detriment de macroprojectes com el