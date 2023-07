Ensurt al centre de Terrassa per una columna de fum al Lefties

Imatge dels Bombers accedint a l'interior de l'establiment Foto: Anna Mira

Unaque sortia de l'interior de la botiga de roba "" ha generat expectació als terrassencs que matinaven aquest divendres per la. Al voltant de les 8.40 h del matí, un dispositiu de tres camions de Bombers -secundat per un operatiu de seguretat de la Policia Municipal- hade l'entorn per precaució davant d'un potencial incendi.Els Bombers ja han accedit a dins de l'establiment per analitzar la situació i s'han trobat que el fum provenia d'un. Afortunadament no s'han hagut de lamentar danys personals ni greus danys materials.