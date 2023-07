Detingut per robar un patinet valorat en 800 euros

Laha detingut aquesta matinada un home peld'unPels volts de les dues de la matinada, un grup de persones va requerir un agent que es trobava patrullant, per explicar-li que a un d'ells li havien sostret un patinet elèctric. La víctima i l'agent han fet una recerca per la zona fins que han localitzat el presumpte autor del furt, circulant amb el patinet pel carrer d'Antoni Torrella.L'home ha quedat detingut i traslladat a les dependències policials, i també ha quedat denunciat per, ja que entre les seves pertinences hi van trobar