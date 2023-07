Troben 24 animals en un infrahabitatge amb «molta brutícia» a Terrassa

🚔🐶Hem obert una investigació per maltractament animal arran del decomís que hem fet amb Benestar Animal de @ajterrassa de 24 animals d’un infrahabitatge.



7 gossos, 7 gallines i 10 fures convivien amb molta brutícia al voltant.#PMTerrassa pic.twitter.com/bNimxqCgci — Policia Terrassa (@PoliciaTrs) July 12, 2023

Laha obert una investigació peren trobar-seen un infrahabitatge que convivien ambal voltant, a un immoble a l'encreuament entre la carretera de Matadepera i l'avinguda de Lacetània.Com ha detallat el cos policial a través de les xarxes socials, han trobat, convivint en un mateix habitacle i en males condicions. Els animals han estat decomissats, amb el servei dede Terrassa.Un particular va avisar la policia perquè hi haviadurant hores al llarg del dia, i és així com el cos de seguretat i el servei municipal han pogut trobar tots els animals.