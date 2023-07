Perillen els Jocs Escolars del pròxim curs

Elha alertat que elsno es podran iniciar el pròxim curs, a causa de lai els endarreriments en el pagament de les subvencions delen les últimes temporades. La situació afecta més dede tot el país.Aquesta problemàtica es va analitzar en unaaquest dissabte, que va servir per fer palesa la "situació límit" dels Consells, amb repercussions directes en la capacitat per assumir les despeses necessàries de l'organització de les competicions i activitats i elsde més de 1.500 tècnics.Els Consells Esportius reclamen una, ja que tot i ser conscients dels "reptes financers actuals", la "inversió en esports per als infants és una", ja que té un "impacte positiu en la salut i el benestar de la societat en general".El deute de la Generalitat amb el Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa, en concret, és de, un endarreriment que correspon a tres cursos, segons ha informat el Diari de Terrassa: un 20% de la subvenció del curs 19-20, un altre 20% del curs 21-22 i tota la del curs actual. Sobre un pressupost aproximat de, els ingressos han estat els 145.000 procedents de la subvenció de l'Ajuntament i els ingressos del Consell de les diverses activitats al llarg de l'any. Els deutes amb els proveïdors se situen ja en, com explica el president del CEVOT,, a les quals s'hi afegiran elsde nòmines dels tècnics del Consell corresponents al mes de juliol. Tot plegat obligarà el Consell a negociar vies de finançament extern, com una, que repercutirà econòmicament a causa dels interessos.Davant del, els consells reconeixen el risc que. "Estan en perill", diu Moreno, ja que "si no ens arriben els diners no es podran fer les activitats".Laha dit al Diari de Terrassa que espera liquidar les quantitats pendents dels anys anteriors durant aquest mes de juliol, i la de l'exercici 2022-23 es farà més endavant, ja que fa tres setmanes que va acabar el termini per demanar les subvencions.