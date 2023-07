Aquesta és la xarxa de refugis climàtics de Terrassa

La xarxa de refugis climàtics de Terrassa

Districte 1

Parc de Vallparadís Foto: Gala Espín

Districte 2

Plaça de Ca n'Anglada, en una imatge d'arxiu Foto: GSV

Districte 3

Els Jardins Salvador Allende de Terrassa Foto: Wikiloc

Districte 4

Parc de Sant Jordi de Terrassa. Foto: Anna Mira

Districte 5

El Parc del Nord és un dels espais per refugiar-se de les temperatures extremes Foto: Ajuntament de Terrassa

Districte 6

La plaça de Can Tusell Foto: Fernando Castro Navas/GSV

Districte 7

El Parc de la Serra dels Galliners Foto: GSV

Equipaments

L'Ajuntament de Terrassa ha activat el Pla d'Emergència Municipal en fase d'alerta per les previsions d'altes temperatures aquest dimarts, 11 de juliol . A més de les mesures previstes en aquest pla, la ciutat disposa dei més d'unaEls refugis climàtics són espais accessibles i proporcionendavant episodis meteorològics extrems, com ara laEls refugis climàtics del Districte 1 són el, la plaça del, elsi laQuatre punts de confort tèrmic, descans i seguretat: la, el, eli la plaçaA més del Parc de Vallparadís, hi trobarem elsAl Districte 4 ens podem refugiar de la calor intensa al, el Parc de la Desinfecció a la plaça de l'i elEl Districte 5 compta amb tres grans espais per resguardar-se de la calor extrema: el, eli la plaçaLes places de, desón els refugis climàtics més propers als veïns del Districte 6.El Districte 7 compta amb eli elL'Ajuntament posa a disposició les, lai les cinc dels districtes 2, 3, 4, 5 i 6 a disposició de la ciutadania perquè puguin passar una estona enLesde les biblioteques són les següents:• Biblioteca Central de Terrassa (BCT), passeig de les Lletres, 1• Biblioteca Districte 2 (Bd2), carrer de Sant Cosme, 157• Biblioteca Districte 3 (Bd3), carrer de Germà Joaquim, 66• Biblioteca Districte 4 (Bd4), carrer de l'Infant Martí, 183• Biblioteca Districte 5 (Bd5), carrer dels Jocs Olímpics, 7• Biblioteca Districte 6 (Bd6), rambla de Francesc Macià, 191-193Terrassa també compta amb quatre piscines municipals que estaran obertes fins a principis de setembre.