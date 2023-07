Tres ferits en un accident de trànsit a la Rambleta del Pare Alegre de Terrassa

Com a mínim tres persones han resultat ferides aquest dijous en una Terrassa, en una topada entre dos vehicles a la rambleta del Pare Alegre, com informa el Diari de Terrassa.A les 7.30h del matí, els serveis d'emergències han rebut les primeres alertes. Quan han arribat al lloc, a l'alçada de la intersecció de la Rambleta amb el carrer Sant Sebastià, hi havia. Unitats deli des'han personat al lloc, i també laSegons les primeres informacions, en els dos vehicles hi anaven sis persones, i les tres que han estat ateses pel SEM són el conductor i un ocupant d'un dels turismes i un passatger de l'altre. Dos dels ferits han estat traslladats ai l'altre, a l', amb lesions de pronòstic