⚠️ATENCIÓ La Bersabé, veïna del barri de Ca n'Anglada, segueix desapareguda. Té alzheimer i va sortir amb el seu gos, "bichón maltés". Podria estar desorientada.



🚨 La família demana màxima difusió per trobar-la! Si la veieu contacteu-hi 635 425 307 - 722 637 286 o truqueu-nos! — Policia Terrassa (@PoliciaTrs) July 5, 2023

Laha emès un avís a través del seu compte de Twitter per demanar col·laboració ciutadana per trobar una veïna del barri de, la Bersabé, desapareguda dimarts, 4 de juliol, a la tarda.La dona, que pateix, va sortir de casa les 17h amb el seu gos, un, i des d'aleshores no se l'ha tornat a veure. La família demana la màxima col·laboració per poder trobar-la.