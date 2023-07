Si tot va bé els pròxims dies l'Estat i la Generalitat signaran l'acord per tirar endavant la B-40 que ha d'unirUna via que fa més de 30 anys que porta discussions al territori i que malgrat el compromís de les adminsitracions a tirar-lo endvant encara hi ha moltes preguntes al respecte. Per als agents econòmics del Vallès, l'anunci de l'acord ha estat una molt bona notícia. Considerenper tirar endavant una via que ha de connectar eldes del Baix Llobregat, passant per Abrera, amb les dues capitals del Vallès Occidenta (Terrassa i Sabadell) i acabar a Castellar. Però, entitats ecologistes així com partits polítics d'esquerres o les mateixes seccions localsde les capitals comarcals consideren que amb aquesta nova viai el corredor verd del Vallès.S'ha anunciat l'acord però el que. Com serà aquesta nova via de comunicació? Serà unacom apunten alguns, o una avinguda que connecti les dues ciutats? Quants carrils tindrà? Ara per ara, els trams de la B-40 ja acabats que hi ha a Sabadell, la Ronda Nord, i també a Terrassa amb el Quart Cinturó a mitges, tenen dos carrils per banda i s'assemblen més aque a avingudes o carreteres. Se seguirà el mateix model? Com hauria de ser aquesta via?