Entre satisfacció i reticències: totes les reaccions de l'acord per la B‑40

Després que el govern de la Generalitat i de l'Estat hagin arribat a un acord per la B-40 i 914 milions per a altres infraestructures , ja són moltes les reaccions dels diversos agents del territori, tant polítics com econòmics i socials. La primera va venir des dequi celebrava l'acord per aquesta infraestructura, "cabdal i estratègica" per al territori.Per la seva banda, la patronaltambé s'ha mostrat satisfeta per aquest acord, com ha dit el president,, a través d'un comunicat. "És una notícia positiva pel territori", ja que el Vallès arrossega un infrafinançament "crític" en matèria d'infraestructures, i per això també es mostra "escèptic" davant dels nous anuncis. En aquest sentit, Panés assegura que Cecot fiscalitzarà el compliment de tots els compromisos: "Algú ha d'exigir rendiment de comptes, i aquesta és una tasca que desenvolupem des d'aquesta entitat". El president també espera que lesno condicionin el futur del projecte.

La principal entitat contrària a la construcció d'aquesta nova infraestructura, la Campanya contra el Quart Cinturó, ha criticat durament l'acord per la B-40, que consideren "paper mullat i molta xerrameca per acontentar determinats grups polítics i econòmics", i ha lamentat que el president de la Generalitat només parli de "complir els acords" signats amb el PSC però no "amb el seu electorat", ni plantegi "cap de les actuacions indefugibles i urgents per afrontar el canvi climàtic".

Divergències entre partits polítics

Farrés atribueix l'acord a la "pressió" dels ajuntaments

Illa: "No serà un carril bici"

Per la seva banda, la(CCQC), en canvi, lamenta que dels més de 900 milions d'euros pactats en aportacions plurianuals en infraestructures, només se'n destininmentre que tota la resta s'invertirà a afavorir la mobilitat amb vehicle privat, "ja desbocada i responsable del". La Campanya critica que s'hagin signat uns "protocols" en comptes d'establir convenis, denuncia que s'està produint un "assetjament polític, empresarial i mediàtic a favor del Quart Cinturó", amagant que el principal objectiu és "acabar d'urbanitzar tota la plana del Vallès, per continuar especulant amb el territori"; lamenta que "la Generalitat no està a l'altura de les circumstàncies" davant l'emergència climàtica i qualifica la signatura de l'acord entre governs de "" envers les bases i l'electorat del partit de govern, a més d'una "claudicació als de sempre".La plataformatambélamenta que dels 900 milions acordats, només n'hi hagi 20 de destinats al, en concret per als intercanviadors entre la Renfe i els FGC a. L'associació lamenta que les actuacions al Quart Cinturó i les ampliacions a l'AP-7 i a l'AP-2 "responen a un model de mobilitat caduc, conseqüència d'un alliberament de peatges sense preveure'n les conseqüències", i es pregunten per què no es posa en servei l'R80 , paral·lela a l'AP-7, en un eix viari que avui dia no està cobert pel transport públic.L'alcaldessa de Sabadell,, considera que l'acord és "històric" i l'atribueix a la "pressió" que han fet els ajuntaments implicats. Farrés confia que la signatura es farà aviat i ha demanat una reunió amb el Departament de Territori per començar aabans de les vacances: l'aposta de Sabadell és fer-la passar de forma soterrada per l'avinguda de les Palmeres , "un traçat que és absolutament assumible amb poc impacte per als espais verds", i on "sempre hi ha hagut acord" al ple per fer passar la ronda.L'Ajuntament de Terrassa no ha volgut fer valoracions sobre l'acord, a l'espera de conèixer el. De fet, el Consistori assegura que no han rebut cap informació oficial al respecte.Qui sí que s'han pronunciat a través de les xarxes socials són els joves d'ERC: elinsisteix en la defensa de "la terra i el medi ambient" i asseguren que continuaran oposant-se al Quart Cinturó.El primer secretari del, ha lamentat aquest dimarts els "eufemismes" que es fan servir per referir-se a la via - Quart Cinturó, B-40 o Ronda Nord - des del Govern de la Generalitat, i ha deixat clar queel que fem, és la continuació d'una carretera de més de dos carrils que ha d'arribar fins a Terrassa". La portaveu del partit,, va explicar ahir que els socialistes desconeixen si els tràmits arribaran abans o després de les eleccions del 23-J i han celebrat que s'arribi a un acord que "arriba tard, però per fi ha arribat", i ha també ha defensat que serà una via d'Sigui abans o després de les eleccions,ja s'ha pronunciat al respecte i ha denunciat que l'anunci de l'acord és "del tot electoralista i improcedent", com ha dit, portaveu i candidata al Congrés, que també ha remarcat que és un pacte "entre ERC i el PSOE".Per la seva banda, la candidata d'ERC a les eleccions espanyoles,, ha defensat que l'acord per la B-40 "no tindrà continuïtat més enllà" de Sabadell i Castellar del Vallès, i ha desmentit que sigui una via d'alta capacitat. L'exconsellera ha celebrat l'encomana de gestió per fer obres "reivindicades des de fa dècades", com l'intercanviador de Rodalies i els FGC, i ha dit que "el PSOE no fa, sinó que se l'obliga", i que això és gràcies a les negociacions dels republicans amb els socialistes.En la mateixa línia s'ha pronunciat la portaveu del govern de la Generalitat,, que ha recordat al PSC que el pacte no parla de "via d'alta capacitat". Durant la roda de premsa posterior al Consell Executiu d'aquest dimarts, Plaja ha apuntat que no consta al document, i ha assegurat que el Govern "farà valdre" el seu posicionament en laLatambé ha aprofitat la roda de premsa de valoració de l'actualitat política al Parlament per dir la seva sobre l'acord. La diputadaha dit que el fet de tancar-lo pocs dies abans de la campanya electoral, demostra que "el PSC vol donar un missatge clar: que marca l'agenda política d'ERC", de qui ha dit que volen aparèixer com a "homes de consens i estabilitat que compleixen els pactes". La CUP alerta que el projecte "difícilment tindrà encaix" en els requeriments de la Unió Europea i les, i ha posat el focus en què el format del pacte sigui un protocol i no un conveni. Per últim, ha recordat que "venen a dir que sempre que es pacta alguna cosa en relació amb Catalunya ja es parteix del fet que que és paper mullat"