​Terrassa viu una Diada castellera de gamma extra

El 7 de 7 dels Castellers de Terrassa en la primera ronda de la Diada. Foto: Nebridi Aróztegui

Elha sigut el testimoni d’una nova exhibició castellera, un dels punts forts de lai que aplega molts espectadors. A aquesta diada, s’han viscut algunes estructures de gamma alta, com unper part de. A més de les dues colles locals, Minyons itambé ha edificat els seus castells la colla convidada, elsPocs llocs, per no dir cap, han quedat lliures davant de l’edifici de l’Ajuntament. Un públic entusiasta no s’ho ha volgut perdre. Les tres colles han entrat al recinte amb els seus corresponents pilars caminant, com és preceptiu. S’han guanyat, així, la primera ovació de la Diada.Han iniciat les construccions els Castellers de Terrassa, amb un. Han seguit la primera tanda Minyons, amb un impecablei ha continuat la colla d’Igualada amb unEn la següent exhibició, els Castellers han edificat amb solvència el, mentre que Minyons han dut a terme un sumptuós, també amb una gran autoritat. Els Moixiganguers han aportat, per acabar aquest torn, unLa tercera ronda s’ha estrenat amb una càrrec dels Castellers. Posteriorment, ha estat el torn de Minyons, que ha apostat per unmolt ben resolt. Els d’Igualada han tancat el torn amb unS’ha donat pas, tot seguit, als pilars, amb Minyons executant-ne un de 6 que han carregat, però que no han pogut descarregar. També ho ha provat la colla d’Igualada. Després d’un primer intent, han aconseguit carregar el pilar en el segon, però tampoc han pogut culminar la descarregada amb èxit.Amb els pilars al balcó de Castellers i Minyons, i altres pilars de 5, també amb els Moixiganguers, s’ha donat per finalitzada aquesta exhibició castellera que, any rere any, ocupa una part molt rellevant en la Festa Major de Terrassa.