La química Núria Salán, Capgròs de l’Any de Terrassa 2023

"Terrassa és fotogènica"

Pregó a càrrec de Nebridi Aróztegui Foto: Alberto Tallón

Terrassa ja té el seuAquest divendres, l’artista Jordi Grau i la Guapa han destapat la figura dedavant els aplaudiments de la concurrència que s’ha citat al Raval per presenciar els primers actes de la Festa Major. La professora pren el relleu del cantant, que va ser el capgròs de l’any passat.Núria Salán, nascuda a Barcelona, resideix a Sant Boi de Llobregat. És la presidenta de la Societat Catalana de Tecnologia.fa més de 25 anys que treballa en un entorn en minoria pel que fa a les dones. Es dedica a fer divulgació de la tecnologia entre el jovent i a captar vocacions femenines.Reivindica eli tecnològic de la societat. Salán és també la impulsora del Congrés Dones, Ciència i Tecnologia WSCITECH que fa anys que se celebra a Terrassa.El fotògraf del Diari de Terrassa,va ser l'encarregat de donar el tret de sortida de la Festa Major 2023 amb un pregó reivindicatiu on destaca el bo i millor de la ciutat de Terrassa, la seva cultura popular, inclusiva, i també la tasca dels professionals fotògrafs i dels mitjans de comunicació que treballen incansablement per explicar tot allò que passa a la ciutat, també durant la Festa Major.amb aquestes paraules Aróztegui va complir amb el paper encomanat i, juntament amb l'exhibició de la cultura popular terrassenca, va començar la Festa Major de la ciutat.