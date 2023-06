12 concerts de la Festa Major de Terrassa 2023

La música serà una de les grans protagonistes de la Festa Major de Terrassa 2023, amb moltes propostes que poden agradar a tots els públics. Al llarg dels cinc dies, artistes molt diversos passaran pels diferents escenaris de la ciutat, i a La Torre Del Palau n'hem fet una selecció.



Recorda que pots consultar el programa complet de la Festa Major aquí mateix!

Miki Núñez

Pupil·les

Ladilla Rusa

Lildami

Triquell

P.A.W.N. GANG

Nena Daconte

La Principal de la Bisbal

Carla Miralda

OstiaPuta

Orquestra Di-Versiones

El Pony Pisador

És un dels artistes del moment, un terrassenc molt estimat pel seu talent, el seu carisma i, en especial, el seu terrassenquisme. Miki Núñez, un dels caps de cartell de la Festa Major de Terrassa, actuarà per fi a casa, a la plaça Nova, presentant el seu nou disc 121.Dilluns, 3 de juliol, a les 00h (nit de diumenge a dilluns)El grup de rap feminista creat a València el 2014 actuarà a l’Espai El Jove, fent un repàs de tots els seus èxits i nous treballs.Divendres, 30 de juny, 22.30h (Torrent de la Font d’en Sagrera)Els divertits Tania Lozano i Victor F. Clares portaran la seva festa i el seu humor al Torrent de la Font d’en Sagrera, presentant el seu nou treball, Costumbrismo mágico.Divendres, 30 de juny, a les 23.59hNo necessita massa presentació: de Terrassa, màxim representant de la música urbana en català, jurat del popular concurs Eufòria… Lildami actuarà al Torrent de la Font d’en Sagrera presentant el seu nou treball, Dummy.Quan: Diumenge 2 de juliol, 21.45hUn dels noms més coneguts de la nova fornada de músics catalans gràcies a la segona posició a Eufòria, però que porta dedicant-se a la música des que era adolescent. El de Sant Quirze actuarà al Torrent de la Font d’en Sagrera.Diumenge, 2 de juliol, 20hPretty Ass White Niggas Gang, artistes d’estil urbà en català, estan cuinant el seu nou disc, del qual ja han avançat alguns temes, i Terrassa serà una de les parades de la seva gira on repassen temes de tota la seva trajectòria.Diumenge, 2 de juliol, 1.30h (nit de dissabte a diumenge)Nena Daconte torna a la música amb un nou àlbum d’estudi, publicat a finals del 2022, reivindicant el passat més pop rock, amb cançons boniques i autèntiques, melodies enganxoses i tornades pop. El concert serà al Parc dels Catalans.Diumenge, 1 de juliol, 00.30h (nit de dissabte a diumenge)Una de les cobles més importants de Catalunya, que a més de sardanes ofereixen concerts i balls, com el ball de revetlla de Festa Major de Terrassa a la plaça Vella.Diumenge, 2 de juliol, a les 00h (nit de dissabte a diumenge)Dedicada a la música i al cant des de ben petita, la terrassenca Carla Miralda s’ha donat a conèixer al gran públic gràcies a la seva segona posició al concurs Eufòria de TV3. Després de recórrer escenaris amb la Coral terrassenca Ohana, debuta en solitari a la Festa Major de Terassa amb un concert de versions al Torrent de la Font d’en Sagrera.Quan: Dilluns, 3 de juliol, 21hLa plaça del Vapor Ventalló acollirà la Moguda Rock Terrassa 80’s, que oferirà diversos concerts d’aquest gènere dels anys 80, com OstiaPuta, una banda terrassenca.Dilluns, 3 de juliol, 21hImprescindibles per fer allò que diu el seu mateix nom: divertir-se. Una barreja d’himnes dels 60, 70, 80 i 90 i cançons de ràdio fórmula dels últims anys amb un toc molt personal i esbojarrat.Dilluns, 3 de juliol, 1.00h (nit de diumenge a dilluns)El Pony Pisador és un grup musical de Barcelona que barreja diversos estils de música folk i tradicional de tot el món, com ara la música celta, sigui shanties, havaneres, khoomei, bluegrass, tarantela i yodel. El seu ampli repertori inclou versions i temes propis. Oferiran un concert festiu i alegre a la plaça Vella.Dilluns, 3 de juliol, 22h