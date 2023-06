Activitats amb nens a la Festa Major de Terrassa 2023

Trenet de Vallparadís

locomotora Köff nova del trenet de Vallparadís de Terrassa Foto: Club Ferroviari

Històries de castell

Vista del Castell Cartoixa i el parc de Vallparadís Foto: Enfo - Wikimedia Commons

Espai de joc lliure i respectuós

Taller de dibuix amb minerals

Parc de Sant Jordi de Terrassa. Foto: Anna Mira

Tallers de circ

Enric Petit en un dels espectacles de circ. Foto: Marta Garcia

Gran jugada!

Reaggae per xics

La, que arrenca aquest divendres, 30 de juny, inclou una programació de més de 300 activitats per a tots els públics, també per alsi les seves famílies.Durant tots els dies de la celebració, els nens i nenes de Terrassa podran gaudir de diverses activitats:a continuació t'oferim un recull de totes les activitats que es poden fer amb nens a Terrassa:El, gestionat pel, obrirà en horaris especials durant els dies de la Festa Major.Des de dissabte, 1 de juliol, fins dilluns, 3 de juliol, d'11.30h a 13h i de 17h a 20h.Elorganitza diverses visites guiades dinamitzades i teatralitzades, per gaudir de la joia medieval de Terrassa de manera divertida i amena.dissabte, 1 de juliol (12h i 18h) i diumenge, 2 de juliol (12h i 18h).Eldeles converteix durant la Festa Major de Terrassa en un oasi pels més petits (0 a 3 anys), perquè puguin explorar el joc a través del cos i el moviment, material no estructurat i peces soltes, i un espai amb aigua per experimentar i refrescar-se.Dissabte, 1 de juliol, de 16.30h a 18hTaller infantil per aprendre a utilitzar elsi deixar volar la creativitat, al Parc de Sant Jordi.Dissabte, 1 de juliol, a les 18hL'oferirà diversos tallers de circ per aprendre diferents tècniques, adreçats a infants i famílies, aldel Parc de Vallparadís.Dissabte, 1 de juliol (18h a 20h); diumenge, 2 de juliol (18h a 20h) i dilluns, 3 de juliol (11h a 13h).Lesdel Parc de Vallparadís seran l'escenari d'un espai de jocs organitzat per la, amb cursa de rucs, de sacs, jocs de punteria, tibada de corda, trencada d'olla... i un grapat de jocs tradicionals, dinamitzats pelDissabte, 1 de juliol (18h) i diumenge, 2 de juliol (18h)Reaggae x xics presentarà aldel Parc de Vallparadís Quadern de Bitàcola, un show de temàtica marinera que convida el públic a viure aventures extraordinàries i a prendre consciència sobre els perills ambientals que provoca el malbaratament de recursos.Dilluns, 3 de juliol a les 19h