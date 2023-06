Comença el desallotjament de l'entorn de Can Bosch, on hi ha projectat un nou barri de Terrassa

Aquest dijous ha començat el desallotjament de l', on s'ha projectar un barri amb que s'anomenarà Can Bosch . Agents de lai elshan accedit a la zona, on actualment hi ha barraques i horts, per comunicar als usuaris que han de marxar per ordre judicial.Ara com ara, només s'ha desallotjat la meitat de l'espai, i es preveu que a finals d'agost es procedeixi a desallotjar l'altra meitat, segons ha explicat el. Actualment hi ha unavivint a la zona, mentre que unes altrestreballen elsDesenes de persones han assistit al lloc perpel desallotjament, però no han pogut impedir-lo, després que quedés ajornat la setmana passada.