Laés a punt de començar. Del 30 de juny al 5 de juliol, més de 300 activitats ompliran tots els racons de la ciutat, amb propostes per a tots els públics. Concerts, gastronomia, cultura popular, activitats familiars... n'hi ha per a tots els gustos i colors!Per no perdre't cap de totes aquestes activitats, consulta elde la Festa Major de Terrassa 2023:

Programa de la Festa Major de Terrassa 2023 by Naciodigital on Scribd