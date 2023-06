Una trentena de propostes i 28.000 entrades a la venda en la temporada de tardor de LaFACT

Dansa

Marta Graham Dance Company actuarà el 27 d'octubre a LaFACT Foto: Cedida/LaFACT

Familiars

Adrià Fornés, director de LaFACT Foto: Marta Casas

Música

La programació de concerts inclourà un tribut a Michael Jackson Foto: Cedida/LaFACT

Teatre

Exposicions

El pintor Romà Vallès

El repte: arribar als 40.000 espectadors a final de temporada

ha presentat aquest matí la programació de tardor 2023-2024, que inclou fins ade les diverses línes: dansa, música, concerts, tributs, espectacles familiars i teatre.Una programació que vol projectar la cultura en totes les seves disciplines i pensades per a tota mena de públics, com ha explicat el director de LaFACT,Un dels noms més destacats de la 40a Temporada BBVA de Dansa s'incorpora la prestigiosa companyia, tota una referent de la dansa contemporània, que actuarà el 27 d'octubre amb un programa de tres peces.També es podrà veure, amb(16 i 17 de setembre) i música en directe de l'Orquestra Simfònica del Vallès;, un clàssic de la dansa espanyola (7 d'octubre); el(18 i 19 de novembre) i el(20 i 21 de gener).Un dels actes més destacats serà la, amb parelles de ballarins principals de grans companyies europees, que serà l'acte central de le celebració dels 40 anys de dansa a LaFact, el 2 i 3 de desembre.Eltindrà un gran protagonisme en els espectacles familiars, amb companyies de renom com el(29 d'octubre), el- que compta amb medallistes olímpics i artistes que van participar en la inauguració dels Jocs Olímpics de Pequín - (26 de novembre) i l'espectacle nadalenc(7 de gener).Per altra banda, hi haurà tres(22 d'octubre),(4 de novembre), i(13 de gener).Encara en l'àmbit familiar, elstornaran amb un nou espectacle, Doji (5 de novembre) i com ja és tradició, podran gaudir d'amb el Programa d'Alt Rendiment en Dansa pels volts de Nadal (16 i 17 de desembre).La programació de música també comptarà amb grans nomscom laamb El Concierto de Aranjuez & Simfonia del Nou Món (30 de setembre), el concert benèfic(26 de gener), i l', amb tres títols: Concert per a violí Mendelssohn (8 d'octubre), Homenatge a John Williams (12 de novembre) i el tradicional Festival de Valsos i Danes per Sant Esteve (26 de desembre).En un altre àmbit, hi haurà diversos: per als més fans i nostàlgics,(29 de setembre), amb el que està considerat el millor doble espanyol del rei del pop;(20 d'octubre) i(24 de novembre), amb bandes que ja han tingut un gran èxit de públic arreu de l'estat. A més, hi haurà concerts de bandes més nostrades com(22 de setembre),(1 d'octubre) i(29 d'octubre). La programació musical també inclourà una nit de gòspel, amb un cor de vint veus del(3 de gener).La temporada de teatre portarà tres referents del món de l', de Luís Lara amb Vicente Ruidos i Jesús Tapia (23 de setembre),, amb el seu espectacle Punto para los locos (14 i 15 d'octubre),, amb ¡Martita sea! (11 de novembre).A més, es podrà veure l'èxit teatral, una comèdia absurda que examina cinc persona que esperen fent cua, i que s'ha representat a més de 25 països i en 35 idiomes diferents (6 d'octubre).Finalment, la temporada d'exposicions compta amb tresa les Sales 3 i 4, i una a la Sala 2.Pel que fa a les primeres, es podran veure els treballs premiats i finalistes dels(14 de setembre),, conegut per la seva faceta televisiva però que fa més de 30 anys que pinta i exposarà Telele Artístic (2 de novembre), i una Retrospectiva dedicada a, en l'any del centenari del seu naixement (14 de desembre).A la Sala 2, fins a finals d'any, es podrà visitar l'exposició que, un recull de moments únics que s'han pogut veure durant la Temporada de Dansa i que fa un repàs cronològic dels 40 anys d'història.Aquesta temporada que tanca ara al juny, LaFACT ha arribat als gairebé, amb unde mitjana, un 10% més que l'any passat. Per aquesta nova temporada, el centre posa més dea la venda, amb el repte d'arribar alsal final de la temporada vinent, xifres que, com ha explicat el director de LaFACT, s'acostarien a