Maise Balcells serà la representant de Tot per Terrassa a la Diputació

La número dos de Tot per Terrassa,ha estat la persona designada pel partit per ser la representant del partit municipalista a la. Segons ha pogut saber aquest mitjà, el partit ho va designar aquest dimarts el vespre, data límit per decidir els. Així, a banda de ser la tinenta d'alcaldia encarregada de l'àrea de Serveis Generals i Govern Obert, Balcells defensarà els projectes de Terrassa a la Diputació.Balcells és advocada amb més de 25 anys d'exercici, i vinculada a l'entitatdurant 15 anys, els últims 10 com a presidenta. També és vicepresidenta de la Federació DINCAT, i de la Confederació Plena Inclusió.D'aquesta manera, la número dos de l'alcalde,, compaginarà la feina al consistori amb les responsabilitats a la Diputació de Barcelona derivades dels resultats obtinguts pel partit a les eleccions municipals, on va aconseguir 11 dels 27 regidors a Terrassa.