Totes les activitats pel Dia de l'Orgull a Terrassa

Terrassa celebrarà aquest dimecres, 28 de juny, el, amb diverses activitats per tota la ciutat, començant per l'Ajuntament, on durant tot el dia onejarà larepresentativa del col·lectiu.Aquestes són totes les activitats previstes a Terrassa amb motiu del Dia de l'Orgull:Així, aquesta mateixa tarda (18.30h) hi haurà unal Cinema Catalunya, amb la projecció de la pel·lícula Entre nosotras, un llargmetratge que explica la història de dues veïnes de tota la vida que fa dècades que amaguen el seu amor fins que un dia, per un esdeveniment inesperat, el seu secret queda exposat.El col·loqui després de la pel·lícula el dinamitzarà Paulina Blanco, membre de la, i Isa Castro i Kame Fuentes, del grup de dones LBT de l'de Terrassa.Elde l'Ajuntament, amb la col·laboració dels serveisi dei de l'Associació LGTBIANB+ de Terrassa organitzen un cicle de xerrades, concerts i exposicions a la, entre el 27 i el 29 de juny.Així, aquest dimarts (17.30h) s'inaugurarà l'exposició L'orgull entra a casa, comissariada peri amb la participació d'Àlex Domèneh, Decefer, Nicasio, Imanol Busian i Pedro Salvany.A la mateixa hora i lloc hi haurà una taula rodona al voltant de l'exposició Nosaltres som, cedida per l'associaciói el fotògraf, que comptarà amb la participació de Lluís Rambla, Xavier Villena, Roberte Piqueres, Isa Castro i Kame Fuentes.Fins a les 20h es podrà visitar unade temàtica LGTBIQ+ als jardins de l'equipament.El dimecres, 28 de juny, la programació arrencarà amb unper a públic familiar (18h), basat en un conte de, Crec. A les 19h hi haurà unademostració sobre el procés creatiu de la sèrie Intimitat, de l'artista, i a les 20h, una càrrec deEl dijous, 29 de juny, les activitats començaran a les 20h amb unaen clau LGTBIQ+, a càrrec de Griselda Sesé, Marta Vusquets, Mercè Nebot i Sara Masqué. A les 21h, unde Marc Llinàs tancarà els actes del cicle Cultura i Orgull a la Casa Museu.A més, el col·lectiuexposarà un SexTruck a la plaça Vella, aquest dimarts de 17h a 20h.La), en col·laboració amb el Servei LGTBIQ+, oferirà una selecció de recursos bibliogràfics específics,, que es podrà consultar fins al dia 30 de juny.El Servei de Joventut habilita unaa l'entrada dedurant tot el mes de juny amb informació sobre les activitats commemoratives i recursos relacionats amb la diversitat afectiva, sexual i de gènere.El grup de nens, nenes i adolescents del Districte 5 representants del(CMIAT) ha elaborat la revista Revisibilidad a la diversitat, amb l'objectiu de sensibilitzar i lluitar contra l'homofòbia.