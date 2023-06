Bronze per Paula Leitón, Paula Camus i Pili Peña a la Copa del Món de waterpolo

La, amb tres representants de Terrassa -, jugadores del; i, terrassenca que milita actualment al- ha tornat de la final de la, que s'ha disputat aquest cap de setmana a Long Beach (EUA), amb unaEl combinat va disputar el partit pel tercer i quart lloc davant(18-15), després d'haver superatals quarts de final (12-5) i caure davant delsa les semifinals (8-12). Les holandeses no van poder superar elsa la final, i s'han proclamat campiones.La selecció va haver de disputar les duesper classificar-se per aquesta Copa del Món, primer a Rotterdam, en què va quedar tercera del seu grup ; i després a Atenes, on va vèncer tots els partits i va quedar primera La pròxima cita de les internacionals serà el, que se celebrarà a la ciutat japonesa del 14 al 30 de juliol.