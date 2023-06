Tres incendis urbans aquest cap de setmana a Terrassa

Elsvan activar ahirper un foc de cuina dins d'un quart pis d'un edifici de 13 plantes.Dins de l'immoble hi havia un home que va poder obrir-los la porta, tot i que havia empassati no va necessitar assistència mèdica. Un cop els Bombers van poder apagar el foc, van ventilar l'habitatge.Segons el Diari de Terrassa, a la ciutat hi ha hagut dos incendis més aquest cap de setmana: a les 7h al carrer del Berguedà van cremar, causant desperfectes en dos vehicles i façanes de dos edificis. Una dotació de Bombers va treballar durant 45 minuts en l'extinció.Unes hores abans, el vespre de dissabte, un incendi va cremar unal carrer de la Tet, al barri d'Ègara.