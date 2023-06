Arrenca la programació d'estiu del Districte Jove de Terrassa

El projecteofereix, a partir del 26 de juny i fins al 21 de juliol, una àmplia programació d'activitats per a totes les persones d'entre 12 i 25 anys de Terrassa. Sota el títol de Estiu DJ, reforça el caràcter més lúdic i busca consolidar el vincle amb les persones que hi han participat durant tot el curs.Hi haurà: tallers, esports, propostes als espais joves i altres equipaments, sortides i visites fora de Terrassa... tot plegat des d'una perspectiva, educant en el respecte, la consciència de les desigualtats i l'esperit crític. Algunes activitats destacades són un taller de voleibol, escalada, una sortida al Museu de Xocolata de Barcelona i cinema a la fresca. Moltes de les activitats s'han fet a proposta dels joves de diversos territoris.També hi haurà propostes de ciutat, com una sortida a l'amb l'associació ecologistaper conèixer la seva diversitat, que serà una de les activitats de caràcterque es faran durant l'estiu. Una altra activitat de ciutat serà la, a Can Parellada, amb actuacions musicals, tallers i animació.L'any passat, després de dues edicions sense poder celebrar la programació de Districte Jove a causa de la, la programació va ser tot un èxit, amb mig miler de joves de tots els districtes participant en una cinquantena d'activitats. El projecte només s'atura durant el mes d'agost, i al setembre es reprèn amb una programació autònoma per a cada districte.La programació a cadascun dels districtes es pot consultar en aquest enllaç