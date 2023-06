Dissabte arrenca la temporada de bany a les piscines municipals de Terrassa

Aquest dissabte, 24 de juny, arrenca laa les piscines municipals de, que durarà fins al diumenge 3 de setembre.Com en els últims anys, l'entrada serà gratuïta per als menors de 14 anys, sempre acompanyades per un adult i amb un màxim de 4 menors per adult. La resta de leses mantenen respecte a l'any passat: l'entrada general costarà, l'entrada per a persones de 65 anys o més serà de, per a escoles i casals, d'i la targeta multibany, de 20 usos, de. Les entrades es poden comprar a través de la web municipal , amb fins a tres dies d'antelació, o a les taquilles de les piscines amb pagament en efectiu o amb targeta de crèdit o dèbit.El servei s'obrirà en dos torns, de matí i de tarda, i no hi haurà cap abonament de temporada, per oferir més oportunitats a la ciutadania. En cas de comprar una entrada i no fer-ne ús, es podrà anul·lardel torn corresponent, i l'import passarà a un abonament moneder que es podrà fer servir per una altra compra d'entrades.De dilluns a divendres, una part dels aforaments (un terç) es reservarà a les activitats dePer tal de poder fer les tasques dede les instal·lacions, facilitar l'entrada ali assegurar ladels usuaris, s'establiran dos torns de bany: al matí,i a la tarda, de. Els vestidors estaran oberts des de les 10.30h fins les 14.30h i de 15.30h a 19.30h.Pel que fa a l'accés a les, caldrà reservar prèviament, i es podrà disposar de la taula durant un temps màxim d'una hora. I, respecte al servei de, s'hi podran guardar objectes com neveres, bosses o cascos, però no bicicletes o altres vehicles de mobilitat personal - hi ha espais habilitats fora del recinte.