Dos detinguts per intent de robatori amb força en habitatges

Elsvan enxampar dos individus a punt d'entrar ade Terrassa, dimecres al matí, mentre feien tasques de patrullatgeEls agents eren al sector de Plaça Catalunya - Escola Industrial quan van observar dos sospitososd'un bloc de pisos, i esperaven si contestaven per comprovar si hi havia algú. En intervenir els Mossos, van identificar-los i els van escorcollar, i van trobar uni estris perEls dos individus, un de 50 anys i un altre de 24, van quedar detinguts com a presumptes autors d'un. La policia creu que podrien formar part d'un grup itinerant de lladres que es desplaça per diverses localitats en transport públic.