Marcel·lí Bosch, de Junts per Matadepera, renuncia a l'acta de regidor

El cap de llista de, va presentar ahir laa la seva acta com a regidor, només tres dies després de la constitució del nou Ajuntament. Aquesta decisió arriba després d'unes eleccions que van ser especialment dures per a Junts, que va perdre la meitat dels regidors (4), i es va veure superat per la candidatura independent Som-hi Matadepera , liderada perSegons explica Bosch a matadepera.cat, ha explicat que des de Junts no es veia factible una entesa amb, de, però sí amb el guanyador de les eleccions. "Si bé és cert que els primers dies tot plegat anava molt bé, a mida que va anar passant el temps, la situació es va anar capgirant". L'exalcaldable reconeix que "ha estat especialment complex gestionar emocions, interessos, necessitats i, evidentment, qüestions molt personals pròpies d'un municipi on les amistats i les coneixences tenen un pes molt important".Bosch també revela que la decisió definitiva la va prendre dijous, i per això no va presentar candidatura al. La renúncia es farà oficial en un ple extraordinari el pròxim 23 de juny, que també donarà la benvinguda a, la número 5 de Junts.Bosch, que ha agraït larebudes durant vuit anys com a regidor, ha assegurat que "continuaré treballant per Matadepera, com he fet fins ara".