Així serà el nou govern de Terrassa

Sis tinences d'alcaldia per a sis grans àrees

L'alcalde de Terrassa,, ha presentat aquest migdia amb les regidores, el nou cartipàs municipal, una estructura política formada per- 11 de Tot per Terrassa, 2 d'ERC i 2 de Junts - de qui ha dit que són "grans coneixedores de la ciutat i que compten amb una llarga experiència en els seus àmbits".Ballart, que ja va presentar les línies mestres del seu programa de govern el dia abans de la investidura , ha firmat que assumeixen el govern amb "molta responsabilitat" però també "molta il·lusió", per les "grans dosis de confiança que han dipositat en nosaltres".Aquest es tracta d'un govern "" que comptarà amb una comissió de seguiment i de coordinació del pacte de govern entre les tres formacions.Ballart també ha avançat que, un cop tancada l'estructura política, treballaran per tancar el que ha de ser l', i que iniciaran converses amb la resta de formacions polítiques excepte amb l'extrema dreta.L'estructura política del nou executiu es dividirà en: Serveis Generals i Govern Obert (), Territori i Sostenibilitat (), Promoció econòmica i Educació (), Projecció de Ciutat (), Acció Social i Cicles de la Vida () i Participació, Qualitat Democràtica i Drets Humans (). També existirà una àrea de Presidència, per a les qüestions més tècniques com Premsa, Comunicació, Protocol o Relacions Institucionals ().Entre les principals novetats, dos anuncis que ja s'havien fet en campanya: la creació d'una regidoria d', en mans de Maise Balcells, i de, que portarà. Segons ha explicat l'alcalde, les noves regidories tenen a veure amb el context de sequera o la municipalització del servei d'aigua.Un altre canvi és la vinculació de l'àrea d'amb l'àrea de, i no a una més relacionada amb els drets. Ballart ha comentat que l'Educació és tant un dret com una eina per a la promoció econòmica, i per això han decidit fer aquest canvi, cosa que "no és nova" a l'Ajuntament sinó que en etapes anteriors ja s'havia vinculat d'aquesta manera.I finalment, destaca l'aparició, per primera vegada, d'una. Ho seràa la regidoria de Cultura Popular i Cicles Festius, que estarà en mans de Joan Salvador. Ballart ja dit que tot i que no existeixi aquesta tradició a Terrassa, la cultura popular de la ciutat és "molt potent" i el govern va creure necessari crear aquesta figura. A més, per primera vegada se separen la regidoria de Cultura popular i la de, que recaurà en mans de Rosa Boladeras.